Футболистка сборной США — о приглашении Трампа: мы не хотим идти в Белый дом

Игрок женской сборной США Меган Рапино отреагировала на приглашение в Белый дом от президента страны Дональда Трампа после победы команды на чемпионате мира.



«Мы не хотим идти в Белый дом. Думаю, поэтому приглашение (в официальной форме) так и не пришло. Возможно, Трамп отправил его по почте, и поэтому оно так долго идёт», — приводит слова Рапино The Independent.



Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче команда победила Нидерланды со счётом 2:0. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.

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