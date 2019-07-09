Футболистка сборной США — о приглашении Трампа: мы не хотим идти в Белый дом
Игрок женской сборной США Меган Рапино отреагировала на приглашение в Белый дом от президента страны Дональда Трампа после победы команды на чемпионате мира.
«Мы не хотим идти в Белый дом. Думаю, поэтому приглашение (в официальной форме) так и не пришло. Возможно, Трамп отправил его по почте, и поэтому оно так долго идёт», — приводит слова Рапино The Independent.
Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче команда победила Нидерланды со счётом 2:0. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.
Снуп Догг — о победе футболисток США: жалкие мужики никогда ни хрена не выиграют
- 9 июля 2019
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