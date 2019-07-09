Адвокат Глушаковой: Денис думает, что Дарья готова отправлять детей в Чечню?

Алиса Образцова, адвокат бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, сообщила, что её подопечная не будет препятствовать общению футболиста с их общими детьми, но не собирается отправлять их в Грозный.

«Судебного заседания, по сути, не было, потому что до настоящего момента мы не получили заключение от Истринской опеки. У нас в деле участвует два органа опеки: по месту жительства Дарьи и по месту жительства Дениса. По месту жительства Дарьи представитель присутствовал, а Истринская опека проигнорировала и не предоставила никакого заключения, то есть своего видения возможности установления порядка общения с детьми, вопреки тому, что, со слов истца, они направляли необходимые документы. Мы тоже направляли необходимые документы. В настоящий момент заключения нет, а значит, судья не может вынести решение.



Дарья не возражает против общения Дениса с детьми. Более того, для нас вообще непонятна суть этого спора, так как он с детьми общается в любое время, когда у него есть желание и возможность. Вчера он встречался с детьми. Все это легко доказуемо, особенно в связи с его заявлением в СК. Учитывая, что в квартире стоят камеры, у нас есть скриншоты с этих камер, где видно, что Денис общается с детьми. Никто никаких препятствий не создаёт. К сожалению, Денисом заявлен очень подробный график общения, и здесь возникает два вопроса: очевидно, что дети ещё очень маленькие, то есть, график общения должен быть приемлемым на ближайшие 15 лет. Понятно, что мы можем подать исковое заявление, пересмотреть его, но тем не менее.

Ещё он никак не учитывает мнения детей. А как вы знаете, с 10 лет мнение детей обязательно. Второй момент — не совсем понятно, как такой подробный план он собирается реализовывать, играя в „Ахмате“, в Грозном. То есть, это физически невозможно. Или он предполагает, что Дарья будет готова отправлять детей в Чеченскую республику, чтобы дети могли там видеться с отцом? График общения, который кажется разумным Дарье — не менее двух раз в неделю, не менее четырёх часов, чтобы каждый такой визит был точно за ним закреплён. Всё остальное — возможно, по договорённости.

В настоящий момент никаких договорённостей достичь не удается по причине того, что Денис ограничил выезд детей за рубеж. Сейчас они находятся в Сочи. Мы сделали предложение обсудить это через его представителя, поскольку этот запрет вредит исключительно детям. Ответной реакции не поступило. Более того, Дарья возражает против ночёвок и длительных пребываний с Денисом в силу того, что причина развода — измена Дениса, и Дарье хотелось бы исключить возможность общения с другой женщиной, во всяком случае, пока дети маленькие. Если Денис не сумел выстроить отношения сейчас, то где гарантии, что, находясь длительное время с детьми, он будет вести себя достойно и не будет очернять Дарью и ее родственников», — передаёт слова Образцовой корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.