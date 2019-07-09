Адвокат: Глушаков хочет привлечь бывшую жену за заведомо ложный донос

Алиса Образцова, адвокат бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировала информацию, что футболист написал заявление в Следственный комитет на бывшую жену.

«Своим заявлением в СК он добивается привлечения к ответственности за заведомо ложный донос, потому что мне сложно сказать, чего можно ещё добиться таким заявлением, которое разбивается на раз. Опять же, есть скриншоты. Что касается заключения психолога, которое было представлено с нашей стороны, то речь идёт о члене Общественной палаты, человеке, который обладает необходимым образованием. Все эти документы представлены специалистами с дипломами.

Думаю, что Денис всячески пытается сопротивляться законным решениям, которые выносятся не в его пользу и, как он считает, противоречит его интересам. Видимо, он забывает, что все эти решения направлены прежде всего на соблюдение интересов детей, а не Дарьи или Дениса", — передаёт слова Образцовой корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.