ЦСКА разгромил «Рубин» благодаря хет-трику Сигурдссона

Московский ЦСКА в товарищеском матче разгромил казанский «Рубин» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Ватутинки».
Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором гола стал исландский полузащитник «армейского» клуба Арнор Сигурдссон. В конце встречи «армейцы» отметились ещё тремя голами. Сначала Сигурдссон забил два мяча в течение минуты, оформив хет-трик, а на 87-й минуте с пенальти отличился лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 Фёдор Чалов.
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в РПЛ, «Рубин» занял 11-е место.
В новом сезоне ЦСКА стартует в чемпионате России гостевым матчем с «Крыльями Советов», который состоится 14 июля. «Рубин» начнёт новый чемпионат выездной игрой с «Локомотивом». Встреча состоится 15 июля.
- 9 июля 2019
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