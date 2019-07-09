Головин начал предсезонную подготовку в составе «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин приступил к тренировочному процессу в составе «Монако». Команда начала подготовку к новому сезону ранее, однако Головин, как и Насер Шадли и Камиль Глик, присоединился к ней позже из-за участия в играх своих национальных сборных.

Видео доступно в официальном «твиттере» «Монако».



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.



Напомним, портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год.