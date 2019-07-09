«Астана» обыграла ЧФР в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов

В первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов казахстанская «Астана» одержала победу над румынским ЧФР. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Обслуживала матч бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером, которому помогали Тибо Нейссен и Жо Де Вейрдт.
Единственный гол был забит на 70-й минуте. Автором гола стал защитник казахстанцев Евгений Постников.
Ответный матч состоится в Румынии 17 июля. Встреча пройдёт в городе Клуж-Напока на стадионе «Константин Радулеску». Главным тренером ЧФР является Дан Петреску, который известен в России по работе в «Кубани» и «Динамо».
Победитель пары «Астана» — ЧФР во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с израильским клубом «Маккаби» (Тель-Авив). Матчи 2-го раунда состоятся 23 и 30 июля.
- 9 июля 2019
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