Источник: Эрнани перейдёт в «Парму» на правах аренды
Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани перейдёт в «Парму», утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, трансфер будет оформлен в ближайшее время. В данный момент клубы согласовывают заключительные детали сделки. Итальянский клуб арендует футболиста на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани
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