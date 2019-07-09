Черышев близок к полному восстановлению от травмы

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в ближайшее время может вернуться на поле. Об этом сообщает главный врач сборной России Эдуард Безуглов.
«Тренерский и медицинский штабы сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику.
Пока Денис занимается по индивидуальной программе, но уже через 1-2 недели он приступит к тренировкам в общей группе», — цитирует Безуглова пресс-служба сборной России.
Напомним, 28-летний футболист, получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1).
Денис является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне, после чего был выкуплен «Валенсией».
В минувшем сезоне «Валенсия» финишировала на четвёртом месте в чемпионате Испании, выиграла Кубок Испании и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
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