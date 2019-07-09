«Рубин» арендовал Плиева у «Ростова»

Казанский «Рубин» арендовал защитника «Ростова» Константина Плиева.

«Защитник Константин Плиев перешёл из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды! Добро пожаловать!» — сообщается в официальном «твиттере» казанцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Плиев будет выступать за «Рубин» под номером «3».

22-летний Плиев является воспитанником «Алании». В «Ростов» он перешёл в феврале 2018 года. В первой части сезона-2018/19 он сыграл 21 матч в Футбольной национальной лиге и два в Кубке России в составе «Балтики», где выступал на правах аренды. В весенней части сезона Плиев вернулся в «Ростов», за который сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и один в Кубке России. Контракт игрока с «Ростовом» действует до лета 2020 года.