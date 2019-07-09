Ахметов: если «Спартак» станет 15-м, а ЦСКА 14-м, вряд ли это будет успех

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что для клуба не принципиально финишировать выше «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Я всего год в ЦСКА, но уже понял: игры со „Спартаком“ являются самыми важными для нас. Они отличаются от других. По эмоциям, накалу. На „Спартак“ у нас всегда особенная мотивация, больше желания победить.



Но я бы не сказал, что для нас принципиально финишировать выше „Спартака“. Если они займут 15-е место, а мы 14-е, вряд ли это можно будет считать успехом. Для болельщиков такие моменты, может, и важны, но у нас свои задачи. Мы не смотрим на другие команды. И отталкиваемся только от своей игры, результатов.



Гончаренко бывает злым. Например — второй матч со „Спартаком“ в прошлом сезоне. После первого тайма Михалыч был очень зол. В перерыве он взбодрил нас, дал пинка (улыбается). Может, поэтому вышли на второй тайм и победили», — приводит слова Ахметова «Российская газета».