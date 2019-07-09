«Аталанта» намерена играть в Лиге чемпионов на стадионе «Милана» и «Интера»
Итальянская «Аталанта», в первые в истории пробившаяся в Лигу чемпионов, продолжает поиск стадиона, на котором смогла бы проводить домашние матчи соревнований. Стадион «Адзурри д′Италия» в Бергамо, являющийся основным для клуба, находится на стадии реконструкции и не сможет принимать матчи уровня еврокубков.
Основным вариантом для «Аталанты» является стадион «Сан Сиро», на котором домашние матчи проводят «Интер» и «Милан». Об этом сообщает Football Italia.
«Интер» не возражает против такого развития событий, при этом «Милан» своего согласия пока не дал. Сообщается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.
Напомним, в конце июня стало известно, что «Милан» исключён из еврокубков на сезон-2019/20.
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