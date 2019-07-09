Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ахметов рассказал, чему научила история с Кокориным и Мамаевым

Ахметов рассказал, чему научила история с Кокориным и Мамаевым
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, какой вывод он сделал из истории с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым, которые осуждены за избиение нескольких человек в Москве.

«Эта история научила меня тому, что так себя нельзя вести. И это касается не только футболистов, а всех. И, на мой взгляд, вообще не стоит употреблять алкоголь. Каждый должен сделать для себя выводы», — приводит слова Ахметова «Российская газета».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Ахметов: если «Спартак» станет 15-м, а ЦСКА 14-м, вряд ли это будет успех
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент