Ахметов рассказал, чему научила история с Кокориным и Мамаевым

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, какой вывод он сделал из истории с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым, которые осуждены за избиение нескольких человек в Москве.



«Эта история научила меня тому, что так себя нельзя вести. И это касается не только футболистов, а всех. И, на мой взгляд, вообще не стоит употреблять алкоголь. Каждый должен сделать для себя выводы», — приводит слова Ахметова «Российская газета».

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.