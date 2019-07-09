Хавбек «Рубина» Шекари перешёл в иранский «Трактор Сази»

Иранский клуб «Трактор Сази» в «Инстаграме» объявил о переходе полузащитника «Рубина» Реза Шекари.

Условия сделки не разглашаются.

21-летний Шекари является воспитанником «Могхавемата». Хавбек перешёл в «Рубин» летом 2017 года из иранского «Зоб Ахана» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Шекари принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), в которых получил одну жёлтую карточку, проведя на поле в общей сложности 75 минут.

В 2015 году Шекари был включён в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира по версии издания The Guardian.

В апреле «Рубин» и «Трактор Сази» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. В минувшем сезоне иранский клуб занял пятое место в чемпионате Про-лиги Персидского залива.