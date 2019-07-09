«Расинг» объявил об аренде Л. Зидана

Вратарь мадридского «Реала» Люка Зидан перешёл в «Расинг», сообщает официальный сайт сантандерского клуба.

«Расинг» арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20. О наличии в соглашении пункта выкупа трансфера не сообщается.

21-летний Зидан является воспитанником «Реала» и сыном главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Всего за мадридский клуб голкипер принял участие в двух матчах, в которых пропустил четыре гола. Сыграл один матч за молодёжную сборную Франции U20.

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в Примере, а также дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов. В новом сезоне «сливочные» стартуют выездным матчем с «Сельтой», который состоится 18 августа. «Расинг» занял второе место в Сегунде В и завоевал повышение в классе до второго по силе испанского дивизиона.