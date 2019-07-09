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РПЛ представила новый чемпионский кубок

РПЛ представила новый чемпионский кубок
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига по футболу презентовала обновлённый чемпионский трофей, который будет разыгран в сезоне-2019/20.

«Новый сезон. Новая история. Новый кубок чемпионов РПЛ. В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усечённый икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент», — сообщает официальный сайт РПЛ.

Видео доступно в «твиттере» РПЛ.

Напомним, действующим чемпионом России по футболу является «Зенит» из Санкт-Петербурга. В турнирной таблице минувшего чемпионата подопечные Сергея Семака на восемь очков опередили столичный «Локомотив». Сам Семак стал первым, кому удалось выиграть чемпионат России как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

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