РПЛ представила новый чемпионский кубок

Российская Премьер-Лига по футболу презентовала обновлённый чемпионский трофей, который будет разыгран в сезоне-2019/20.



«Новый сезон. Новая история. Новый кубок чемпионов РПЛ. В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усечённый икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент», — сообщает официальный сайт РПЛ.

Видео доступно в «твиттере» РПЛ.



Напомним, действующим чемпионом России по футболу является «Зенит» из Санкт-Петербурга. В турнирной таблице минувшего чемпионата подопечные Сергея Семака на восемь очков опередили столичный «Локомотив». Сам Семак стал первым, кому удалось выиграть чемпионат России как в качестве игрока, так и в качестве тренера.