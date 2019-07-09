Ахметов: оказаться с Чаловым в «Арсенале» было бы здорово
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он был бы рад оказаться в лондонском «Арсенале» вместе с одноклубником Фёдором Чаловым.
«Были приятны разговоры об интересе со стороны „Ромы“ и лондонского „Арсенала“, но смысла говорить об этом не вижу, потому что никаких официальных предложений не было. Вот если они поступят — сядем и поговорим.
Было бы здорово оказаться в «Арсенале» вместе с Фёдором Чаловым, но пока бессмысленно это обсуждать», — приводит слова Ахметова «Российская газета».
Ахметов перешёл в ЦСКА из «Рубина» летом 2018 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отдал две результативные передачи.
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