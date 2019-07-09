Джикия: капитанская повязка меня не изменит

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение Олега Кононова сделать его капитаном столичной команды.
«Это неожиданно, но вместе с тем очень приятно. Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а вице-капитаном станет Роман Зобнин. Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор.
Провести разговор с командой в новом ранге пока не успел. В ближайшие дни обязательно соберёмся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым. Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить. Но капитанская повязка не изменит меня как человека. Я такой, какой есть. Думаю, что я правильно веду себя в коллективе и в разговорах с болельщиками. И останусь таким же», — цитирует Джикию Sport24.
- 9 июля 2019
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