Джикия: капитанская повязка меня не изменит

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение Олега Кононова сделать его капитаном столичной команды.



«Это неожиданно, но вместе с тем очень приятно. Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а вице-капитаном станет Роман Зобнин. Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор.



Провести разговор с командой в новом ранге пока не успел. В ближайшие дни обязательно соберёмся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым. Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить. Но капитанская повязка не изменит меня как человека. Я такой, какой есть. Думаю, что я правильно веду себя в коллективе и в разговорах с болельщиками. И останусь таким же», — цитирует Джикию Sport24.

Джикия назначен капитаном «Спартака», Зобнин — вице-капитан