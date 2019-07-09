«Локомотив» впервые провёл матч с болельщиками. Игру отсудил Сухина

Московский «Локомотив» впервые провёл матч с болельщиками клуба. Судьёй встречи выступил начальник команды, бывший арбитр чемпионата России Станислав Сухина. Его ассистентом стала сотрудница пресс-службы клуба Анна Галлай. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «Локомотива».
Напомним, в сезоне-2018/19 «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России. От ставшего чемпионом «Зенита» подопечные Юрия Сёмина отстали на восемь очков. Свой первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб проведёт 15 июля на домашнем стадионе с казанским «Рубином».
Ранее стало известно, что Дмитрия Тарасова, чей контракт с «Локомотивом» истёк, пригласили на встречу с болельщиками клуба. Сам футболист назвал ситуацию с уходом из команды «неприятной».
- 9 июля 2019
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