«Локомотив» впервые провёл матч с болельщиками. Игру отсудил Сухина

Московский «Локомотив» впервые провёл матч с болельщиками клуба. Судьёй встречи выступил начальник команды, бывший арбитр чемпионата России Станислав Сухина. Его ассистентом стала сотрудница пресс-службы клуба Анна Галлай. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «Локомотива».

Станислав Сухина Фото: Чемпионат

Анна Галлай Фото: Чемпионат

Напомним, в сезоне-2018/19 «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России. От ставшего чемпионом «Зенита» подопечные Юрия Сёмина отстали на восемь очков. Свой первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб проведёт 15 июля на домашнем стадионе с казанским «Рубином».

Ранее стало известно, что Дмитрия Тарасова, чей контракт с «Локомотивом» истёк, пригласили на встречу с болельщиками клуба. Сам футболист назвал ситуацию с уходом из команды «неприятной».