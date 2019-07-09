Тульский «Арсенал» продлил контракт с испанцем Альваресом
Тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Альваресом.
Новое соглашение между футболистом и российским клубом будет действовать до лета 2020 года.
Альварес перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Эспаньола» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне 26-летний Альварес принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых результативными действиями не отметился, а также получил две жёлтые карточки.
В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на шестом месте в чемпионате России и впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу Европы.
В новом сезоне тульский клуб стартует домашним матчем с московским «Динамо». Встреча состоится 12 июля на стадионе «Арсенал» и начнётся в 20:00 мск.
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