Эду — новый технический директор «Арсенала»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Эду представлен в качестве нового технического директора клуба. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».
В сферу обязанностей Эду войдёт координация работы тренерского штаба первой команды, скаутинг и подбор футболистов в академию клуба.
«Арсенал» всегда занимал особое место в моём сердце, и я очень рад вернуться в этот замечательный клуб в новой роли. У нас сильная команда и несколько очень талантливых молодых игроков, с фантастическими сотрудниками на каждом из уровней. Я с нетерпением жду начала работы», — заявил Эду.
41-летний футболисты выступал за «Арсенал» в период с 2001 по 2005 год. Дважды он становился чемпионом Англии, в том числе в 2004 году, когда «канониры» выиграли АПЛ, не проиграв ни одного матча. В сезоне-2008/09 Эду выступал под руководством нынешнего наставника клуба Унаи Эмери за «Валенсию».
- 9 июля 2019
-
22:17
-
22:12
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:22
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:44
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
18:35
-
18:33
-
18:20
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
17:48
-
17:44
-
17:36
-
17:29
-
17:15
-
17:09
-
16:50