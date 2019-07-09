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Эду — новый технический директор «Арсенала»

Эду — новый технический директор «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Эду представлен в качестве нового технического директора клуба. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

В сферу обязанностей Эду войдёт координация работы тренерского штаба первой команды, скаутинг и подбор футболистов в академию клуба.

«Арсенал» всегда занимал особое место в моём сердце, и я очень рад вернуться в этот замечательный клуб в новой роли. У нас сильная команда и несколько очень талантливых молодых игроков, с фантастическими сотрудниками на каждом из уровней. Я с нетерпением жду начала работы», — заявил Эду.

41-летний футболисты выступал за «Арсенал» в период с 2001 по 2005 год. Дважды он становился чемпионом Англии, в том числе в 2004 году, когда «канониры» выиграли АПЛ, не проиграв ни одного матча. В сезоне-2008/09 Эду выступал под руководством нынешнего наставника клуба Унаи Эмери за «Валенсию».

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