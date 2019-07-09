«Ахмат» обыграл немецкий клуб в контрольном матче
Грозненский «Ахмат» в контрольном матче обыграл немецкий клуб «Хольштайн Киль» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
Победный гол во втором тайме забил косоварский полузащитник грозненцев Бернард Бериша. «Ахмат» завершил программу австрийского сбора и возвращается в Россию.
«Ахмат» (Грозный, Россия) — «Хольштайн Киль» (Германия) — 1:0 (0:0)
Гол: Бериша
В 1-м туре нового сезона «Ахмат» встретится с «Краснодаром». Игра состоится в Грозном 14 июля на стадионе «Ахмат-Арена», который вмещает 30 597 зрителей. Начало матча — в 21:30 мск.
В минувшем сезоне грозненский клуб финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не сумел пробиться в еврокубки.
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