Погба и Лингард поговорили на повышенных тонах. Момент попал в обзор «МЮ»

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Джесси Лингард поссорились во время предсезонной подготовки британского гранда.
На видеозаписи командной прогулки из «твиттера» МЮ видно, как шведский защитник Виктор Линделёф успокаивает Погба, в то время как Джесси Лингард высказывает претензии французу.
Видео доступно в официальном «твиттере» «Манчестер Юнайтед». Эпизод с Погба и Лингардом — на 11-й секунде видеозаписи.
Интересно, что Лингард и Погба являются хорошими приятелями — они знакомы ещё со времён выступлений за академию клуба. Ранее СМИ сообщали о том, что манкунианский клуб готов расстаться с французским футболистом — в его услугах заинтересованы итальянский «Ювентус», испанский «Реал» и французский «ПСЖ». Известно также, что «МЮ» планирует заменить Поля хавбеком «Атлетико» Саулем.
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