«Мы отдали € 100 млн за толстяка». Фанаты «Реала» обеспокоены формой Азара

Болельщики мадридского «Реала» в социальных сетях активно обсуждают внешний вид новичка команды Эдена Азара.
На свежих фотографиях, сделанных «Реалом», видно, что у Азара есть лишний вес. В то же время на обложке свежего номера AS Эден кажется очень стройным. Разгадка позабавила болельщиков: голова бельгийца оказалась приставленной к телу нападающего Карима Бензема.
«Мы реально отдали € 100 млн за толстяка Азара», — написал один из фанатов в социальной сети.
«Как вообще Азар мог так растолстеть всего за один месяц? Это выше человеческих возможностей», — написал другой болельщик.
«Любопытно, как толстяк Азар остаётся в пятёрке лучших игроков мира. Что же будет, если он станет стройнее», — отметил ещё один поклонник «Реала».
28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2024 года.
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