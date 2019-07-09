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Чорлука: Тарасов лечится за свои деньги? Эта история между ним и «Локомотивом»

Чорлука: Тарасов лечится за свои деньги? Эта история между ним и «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука выразил поддержку травмированному полузащитнику Дмитрию Тарасову, который несколько дней назад покинул клуб по истечении срока контракта.

«Тарасов лечится за свои деньги? Эта история между ним и клубом. Он знает, как он был важен для нас. Как он будет лечиться — его дело. Но мы рядом и готовы его поддержать», — передаёт слова Чорлуки корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов стал чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок. Ранее он играл также за «Томь». За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

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