Кикнадзе объяснил повышение цен на абонементы «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками объяснил, почему клуб поднял цены на абонементы.
«Тяжёлый вопрос. Считаю, мы предприняли серьёзный шаг с точки зрения повышения эффективности работы клуба. Наша ошибка — надо было заранее представить и разъяснить свою абонементную программу.
В этом году темпы продаж абонементов на 25% больше, чем в прошлом году. Выручка стала на 80% больше. В прошлом году мы заработали 500 млн рублей. Теперь мы должны зарабатывать порядка 2 млрд. Сейчас продано 3018 абонементов. Все полученные деньги пойдут на улучшение условий болельщикам. Например, в планах есть сделать обогрев для болельщиков», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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