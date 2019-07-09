Кикнадзе объяснил повышение цен на абонементы «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками объяснил, почему клуб поднял цены на абонементы.

«Тяжёлый вопрос. Считаю, мы предприняли серьёзный шаг с точки зрения повышения эффективности работы клуба. Наша ошибка — надо было заранее представить и разъяснить свою абонементную программу.



В этом году темпы продаж абонементов на 25% больше, чем в прошлом году. Выручка стала на 80% больше. В прошлом году мы заработали 500 млн рублей. Теперь мы должны зарабатывать порядка 2 млрд. Сейчас продано 3018 абонементов. Все полученные деньги пойдут на улучшение условий болельщикам. Например, в планах есть сделать обогрев для болельщиков», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.