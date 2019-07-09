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Кикнадзе: Сёмин не знал, кто такой Мурило? Его знает и Зидан, и Гвардиола

Кикнадзе: Сёмин не знал, кто такой Мурило? Его знает и Зидан, и Гвардиола
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансфер бразильского защитника Мурило.

«Верю, что мы сможем за 2–3 года продать Мурило за несравненно большие деньги. Я в этом не сомневаюсь.

А по поводу того, что Сёмин его не знал… Кто такой Мурило, знает и Зидан, и Гвардиола. Он игрок заметный», — передаёт слова Василия Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Ранее Кикнадзе выразил уверенность, что Мурило обладает достаточным потенциалом для скорого попадания в сборную Бразилии.

Напомним, 22-летний Мурило перешёл в «Локомотив» из бразильского «Крузейро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Бразильский футболист подписал с российским клубом пятилетний контракт.

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