Кикнадзе: у «Локомотива» очень ограниченный бюджет. Больше 7 млн не потратим

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансферную политику клуба и множество неправдоподобной информации в СМИ по поводу неё.



«Для меня это третий большой проект в жизни, и такой утечки информации не было нигде. Не реагируйте на информацию в социальных сетях — меня в них нет. Могу лишь точно сказать, что я эту информацию не распространяю.



В это трансферное окно 90% информации было фейковой. Не хочу разговаривать про трансферы, потому что окно открыто и есть закрытые вещи. У нас очень маленький бюджет. Больше семи миллионов в это трансферное окно потрачено не будет. У нас осталась трёшка. Не исключаю, что до конца недели она будет пристроена», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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