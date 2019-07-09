Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кикнадзе: у «Локомотива» очень ограниченный бюджет. Больше 7 млн не потратим

Кикнадзе: у «Локомотива» очень ограниченный бюджет. Больше 7 млн не потратим
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал трансферную политику клуба и множество неправдоподобной информации в СМИ по поводу неё.

«Для меня это третий большой проект в жизни, и такой утечки информации не было нигде. Не реагируйте на информацию в социальных сетях — меня в них нет. Могу лишь точно сказать, что я эту информацию не распространяю.

В это трансферное окно 90% информации было фейковой. Не хочу разговаривать про трансферы, потому что окно открыто и есть закрытые вещи. У нас очень маленький бюджет. Больше семи миллионов в это трансферное окно потрачено не будет. У нас осталась трёшка. Не исключаю, что до конца недели она будет пристроена», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Кикнадзе: Сёмин не знал, кто такой Мурило? Его знает и Зидан, и Гвардиола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент