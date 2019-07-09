Гилерме рассказал о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Кучуком

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился воспоминаниям о конфликте с бывшим главным тренером «железнодорожников» Леонидом Кучуком.

«Конфликт с Кучуком случился, потому что я отвечал за команду. Это был разговор внутри команды. Я уже извинялся перед болельщиками и Кучуком, потому что должен был говорить не через прессу, а в лицо. Это моя единственная ошибка. Эта тема для меня закрыта», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Инцидент произошёл в 2014 году. После одного из матчей Кучук посетовал на некие психологические проблемы игроков. Его слова вызвали недовольство многих игроков «Локомотива», и в частности у Гилерме, который заявил, что у футболистов нет психологических проблем, но есть проблемы с физической подготовкой.