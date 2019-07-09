Гилерме рассказал о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Кучуком

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился воспоминаниям о конфликте с бывшим главным тренером «железнодорожников» Леонидом Кучуком.
«Конфликт с Кучуком случился, потому что я отвечал за команду. Это был разговор внутри команды. Я уже извинялся перед болельщиками и Кучуком, потому что должен был говорить не через прессу, а в лицо. Это моя единственная ошибка. Эта тема для меня закрыта», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Инцидент произошёл в 2014 году. После одного из матчей Кучук посетовал на некие психологические проблемы игроков. Его слова вызвали недовольство многих игроков «Локомотива», и в частности у Гилерме, который заявил, что у футболистов нет психологических проблем, но есть проблемы с физической подготовкой.
- 9 июля 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:01
-
22:55
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:12
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:22
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:44
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:33
-
19:25
-
19:23