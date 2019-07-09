Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продлил контракт с московским клубом. Новое соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на четыре года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Я очень счастлив и рад, что остаюсь ещё на четыре года. Это был волнительный день, я очень переживал. Но вышел, потренировался, и всё прошло. Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду и лично меня. Оставайтесь с нами! Мы ещё пошумим в Лиге чемпионов!

Болельщики видят во мне нового капитана? Почему нет! Все данные для этого есть. Нужно тренироваться и работать. А дальше — выбор главного тренера» — заявил Баринов.

В сезоне-2018/19 Российской Премьер-Лиги Баринов провёл 23 матча (17 — в старте), в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Кроме того, на его счету 10 жёлтых карточек.

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