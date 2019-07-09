В «Локомотиве» прокомментировали запрет перформанса фанатов перед финалом Кубка

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась перед финальным матчем Кубка России с «Уралом» (1:0). Тогда фанатам «железнорожников» запретили пронести баннеры на стадион.

«Что касается проблемы с проносом баннера на стадион перед финалом Кубка России, то накануне все баннеры были согласованы. РФС это признал и поддержал нас в наших запросах полиции. Вы должны быть уверены, что, даже если наружу информация не выплёскивается, это не означает, что работа не ведётся. Первое обсуждение с РФС вопроса о заносе и выносе баннеров и разрешении на их использование появилось за час до матча, когда пошли первые сведения, что не дают заносить баннер.

Полиция мотивировала это тем, что накануне состоялась игра между «Крыльями» и «Спартаком», а болельщики красно-белых, прикрываясь баннерами, использовали пиротехнику. Полиция не могла определить, кто этой пиротехникой пользовался. Именно этим нам объяснили, почему были запрещены баннеры, которые РФС накануне разрешила к проносу. Мы считаем, что это ошибочная позиция, и РФС нас поддержал. Есть целый ряд заявлений в адрес силовых структур Самары о недопустимости подобного интерпретирования работы с болельщиками.

Думаю, что этот опыт будет учтён при проведении следующих матчей, в том числе с точки зрения дальнейшего проведения соревнований в Самаре. К сожалению, там есть целая традиция, когда МВД не принимает во внимание разрешения, которые выдала РФС, что ставит под сомнение проведения РФС и РПЛ событий национального масштаба. Вырисовывается конфликтная ситуация», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.