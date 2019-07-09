В «Локомотиве» прокомментировали запрет перформанса фанатов перед финалом Кубка

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась перед финальным матчем Кубка России с «Уралом» (1:0). Тогда фанатам «железнорожников» запретили пронести баннеры на стадион.
«Что касается проблемы с проносом баннера на стадион перед финалом Кубка России, то накануне все баннеры были согласованы. РФС это признал и поддержал нас в наших запросах полиции. Вы должны быть уверены, что, даже если наружу информация не выплёскивается, это не означает, что работа не ведётся. Первое обсуждение с РФС вопроса о заносе и выносе баннеров и разрешении на их использование появилось за час до матча, когда пошли первые сведения, что не дают заносить баннер.
Полиция мотивировала это тем, что накануне состоялась игра между «Крыльями» и «Спартаком», а болельщики красно-белых, прикрываясь баннерами, использовали пиротехнику. Полиция не могла определить, кто этой пиротехникой пользовался. Именно этим нам объяснили, почему были запрещены баннеры, которые РФС накануне разрешила к проносу. Мы считаем, что это ошибочная позиция, и РФС нас поддержал. Есть целый ряд заявлений в адрес силовых структур Самары о недопустимости подобного интерпретирования работы с болельщиками.
Думаю, что этот опыт будет учтён при проведении следующих матчей, в том числе с точки зрения дальнейшего проведения соревнований в Самаре. К сожалению, там есть целая традиция, когда МВД не принимает во внимание разрешения, которые выдала РФС, что ставит под сомнение проведения РФС и РПЛ событий национального масштаба. Вырисовывается конфликтная ситуация», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 9 июля 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:01
-
22:55
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:12
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:22
-
21:20
-
21:09
-
21:04
-
20:44
-
20:35
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:33
-
19:25
-
19:23