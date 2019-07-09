«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб не готов конкурировать с другим столичным клубом по условиям личного контракта с голкипером Маринато Гилерме.
«Мы не готовы повторить предложение Гилерме от одного московского клуба. У него контракт до 31 декабря, но они просят отпустить его сейчас. Скорее всего, он останется до того срока, а потом уйдёт.
За те же деньги я в Европе могу взять хорошего вратаря. В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность. У него зарплата была 1,9 млн, мы её сильно увеличили, но предложение другого клуба повторить не сможем», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
В последнее время в прессе ходят слухи, что в услугах Гилерме заинтересован «Спартак».
- 9 июля 2019
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