Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кикнадзе: ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Кикнадзе: ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с уходом из клуба полузащитника Дмитрия Тарасова.

«Что касается Димы Тарасова, то о том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг.

Дима подумал, что ответ клубного врача со словом «Хорошо» на его смс о том, что он будет оперироваться — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Думаю, у нас с Тарасовым может дойти до суда», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Напомним, сам футболист назвал расставание с клубом «неприятным». Также стало известно, что он за собственные деньги лечится от травмы.

Чорлука: Тарасов лечится за свои деньги? Эта история между ним и «Локомотивом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент