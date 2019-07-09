Кикнадзе: ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с уходом из клуба полузащитника Дмитрия Тарасова.



«Что касается Димы Тарасова, то о том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг.



Дима подумал, что ответ клубного врача со словом «Хорошо» на его смс о том, что он будет оперироваться — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Думаю, у нас с Тарасовым может дойти до суда», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Напомним, сам футболист назвал расставание с клубом «неприятным». Также стало известно, что он за собственные деньги лечится от травмы.

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