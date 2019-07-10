Арбитр матча Бразилия — Аргентина: я не терял контроль над игрой
Арбитр Родди Самбрано Ольмедо, который обслуживал полуфинальный матч Кубка Америки Бразилия — Аргентина (2:0), прокомментировал слова форварда аргентинцев Лионеля Месси, который обвинил его в неназначении двух пенальти в ворота бразильцев.
«VAR оценил эпизод с Отаменди и решил, что там 50 на 50. Они не предложили мне посмотреть этот эпизод. Сейчас я могу сказать, что VAR мог бы обратить моё внимание на данный момент.
Слова Месси? Он предан игре, у меня никогда не было проблем с ним. Я удивлен его словами после игры, но у каждого своё мнение.
Я не терял контроль над игрой. Не знаю, как оценят мою работу на матче, но я спокоен в этом отношении", — приводит слова Ольмедо Marca со ссылкой на Radio Super K-800.
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