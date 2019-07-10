Уткин: если в позиции «Локомотива» нет логики, то в позиции Гилерме безумие

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном уходе из «Локомотива» голкипера Маринато Гилерме. Напомним, генеральный директор Василий Кикнадзе заявил, что «Локо» не готов повторить предложение другого московского клуба по контракту бризильца.
«Честно говоря, я не понимаю клуб. Гилерме в «Локомотиве» дольше Овчинникова. Он легенда. Ему 33 года, что за возраст для вратаря? Деньги деньгами, но предлагать контракт 1+1?
Полагаю, в ситуации Гилерме логично желать доиграть в клубе до конца. Ну, что это за формулировка — 1+1? Еще не доходя до денег.
С Ерёменко, переход которого в «Локомотив» был возможен, была другая история, но в этом схожа. Парню тридцать, самый сок карьеры пропустил по глупости и… годичный контракт. Ну, как это, это же просто не разговор.
Но при этом, возвращаясь к самому Гилерме. При этом 1) сейчас 2) легенде «Локо» 3) 31 декабря, посреди сезона просто даже допускать мысль уйти в «Спартак»? Вот в этот сегодняшний «Спартак»? Так думает вице-капитан «Локо»? Да это себя не уважать. Посреди сезона, в котором необходимо становиться чемпионом, причем это в случае ухода в «Спартак» наверняка в последний раз в карьере…
Правду говорят — очень, очень особые мозги у бразильцев. Если в позиции клуба нет логики, то в позиции Гилерме просто безумие. Инфантильное, капризное безумие», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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