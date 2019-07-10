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Головин сменил имидж и перекрасил волосы в белый цвет

Головин сменил имидж и перекрасил волосы в белый цвет
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин решил кардинально сменить имидж и перекрасил волосы в белый цвет. Соответствующие фото были опубликованы пресс-службой французского клуба с предсезонной подготовки команды.

Фото доступно в официальном «инстаграме» «Монако».

23-летний Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.

Напомним, портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год.

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