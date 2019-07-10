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Прицел Тарасова костылём, «Смолончуки» и суровый Гилерме. Фото со встречи «Локо»

«Локомотив» провёл встречу с болельщиками
Прицел Тарасова костылём, «Смолончуки» и суровый Гилерме. Фото со встречи «Локо»
Футбол / РПЛ 0

9 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялась встреча московского «Локомотива» с болельщиками. «Железнодорожников» наградили серебряными медалями по итогам сезона-2018/19, после чего команда провела товарищеский матч с фанатами. Судьёй встречи выступил начальник команды, бывший арбитр чемпионата России Станислав Сухина. Его ассистентами стали диктор «РЖД Арены» Евгений Кириллов, а также сотрудница пресс-службы клуба Анна Галлай. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «Локомотива».

После матча генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы болельщиков об абонементной программе, ситуации вокруг контрактов Дмитрия Тарасова и Маринато Гилерме и о многом другом.

Лучшие фото с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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