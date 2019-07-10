Жонас завершил игровую карьеру

Бразильский форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас, которому 1 апреля исполнилось 35 лет, объявил о завершении игровой карьеры, сообщает A Bola.
Жонас выступал за «Бенфику» с 2014 года, перейдя в лиссабонский клуб на правах свободного агента из испанской «Валенсии». Всего за португальскую команду уроженец штата Сан-Паулу провёл 183 матча, где сумел забить 137 мячей и сделать 42 голевые передачи. В 2016 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, отличившись 32 раза в 34 играх. В 2018 году вновь стал лучшим голеадором, забив 34 мяча в 30 матчах.
До «Бенфики» и «Валенсии» Жонас с 2007 по 2010 год играл за «Гремио», где забил 75 голов и занял 5-е место в списке лучших бомбардиров «Гремио» за последние 50 лет, опередив Роналдиньо (68 мячей) и Марио Жардела (65 голов).
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