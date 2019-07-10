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Балотелли покинул «Марсель»

Балотелли покинул «Марсель»
Футбол / Франция 0

Руководитель «Марселя» Жак-Анри Эйро подтвердил уход форварда команды Марио Балотелли​, сообщает L'Equipe.

Напомним, что в начале июля у 28-летнего итальянца истекло соглашение с французской командой, и он стал свободным агентом.

Ранее в СМИ сообщалось, что подписать Балотелли предложили английскому «Вест Хэм Юнайтед», однако тренер лондонской команды Мануэль Пеллегрини не проявил интерес к итальянскому нападающему.

Также появлялась информация, что Балотелли находился в расположении «Брешии», где с ним были намерены заключить контракт.

Балотелли присоединился к «Марселю» в январе нынешнего года, подписав контракт на правах свободного агента. В 15 матчах минувшего сезона форвард забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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