Мёнье хочет остаться в «ПСЖ»

Защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье заявил, что не собирается покидать команду и открыт для переговоров по новому контракту.

«Клуб знает мои намерения. Я хочу остаться в „ПСЖ“. Руководство знает, что я открыт для переговоров по подписанию нового контракта. Это будет решение клуба, всё в их руках», — приводит слова Мёнье France Football.

В минувшем сезоне Мёнье в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции второй год подряд. В 22 матчах Лиги 1 Тома сумел забить три мяча, сделать пять результативных передач и получить всего лишь две жёлтые карточки. Также 27-летний бельгиец является двукратным обладателем Кубка Франции (2016/17, 2017/18) и Суперкубка страны (2016, 2017). В прошлом году Мёнье стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2018 в составе сборной Бельгии.