Насри — о переходе в «Андерлехт»: деньги для меня не на первом месте

Новобранец «Андерлехта» Самир Насри рассказал о причинах перехода в бельгийскую команду, играющим тренером которой является бывший партнер француза по «Манчестер Сити» Венсан Компани.
«Мой разговор с Компани не длился долго, потому что я хотел остаться в Европе, так как у меня есть маленький сын. Я не искал более выгодный контракт за границей. Деньги для меня не на первом месте в приоритетах», — приводит слова Насри L'Equipe.
Последним клубом Самира был «Вэст Хэм Юнайтед». В стан «молотобойцев» футболист перешёл в январе этого года. Всего за команду Насри сыграл 6 матчей и сделал 2 результативные передачи. По истечении полугодичного контракта стороны не стали продлевать сотрудничество. Ранее игрок также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью» и турецкий «Антальяспор». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
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