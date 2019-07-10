Медведев: переход Сутормина? Главное — прийти к цели, а какой дорогой, не важно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника «Рубина» Алексея Сутормина.

«Прессу интересует процесс перехода, а нас — результат. Процесс можно будет описать, когда игрок выйдет на пенсию, или, когда сам захочет рассказать. Переговоры шли доброжелательно и конструктивно, у игрока были свои представления, у нас — свои. Удалось найти хорошую, компромиссную структуру контракта, соответствующую потенциалу Сутормина. Что касается двухступенчатой схемы, за ней ничего не стоит — есть два трансферных соглашения: «Оренбург» — «Рубин» и «Рубин» — «Зенит». Это сделано без каких-то нарушений действующего регламента по переходу. Почему сразу не получилось? Главное — прийти к цели, а какой дорогой, не так важно.

У нас отличные отношения и с «Оренбургом», и с «Рубином». Я бы назвал их партнёрским. Главное, что есть результат. Всё зависит от Сутормина. Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле. Насколько я знаю, главный тренер сборной ни для кого двери в национальную команду не закрывает. Главное — играть на том уровне, который требуется при игре в сборной. У Алексея есть способности, он один сезон отыграл в РПЛ, проявил себя хорошо, но это был «Оренбург», теперь надо будет доказывать всё в «Зените», — приводит слова Медведева ТАСС.

25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и «Зенитом» рассчитано на четыре года.

Сутормин является воспитанником «Зенита», но за клуб из Санкт-Петербурга не провёл ни одного матча. Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На счету хавбека семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.