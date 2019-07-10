А. Сигурдссон: хет-трик — хороший способ завершить предсезонную подготовку
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результат товарищеского матча с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Ватутинки» и завершилась разгромной победой «армейцев» со счётом 4:0. В этой встрече хавбек оформил хет-трик.
«Хороший способ завершить предсезонную подготовку. Счастлив сделать хет-трик», — написал Сигурдссон в своём «инстаграме».
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в РПЛ, «Рубин» занял 11-е место.
В новом сезоне ЦСКА стартует в чемпионате России гостевым матчем с «Крыльями Советов», который состоится 14 июля. «Рубин» начнёт новый чемпионат выездной игрой с «Локомотивом». Встреча состоится 15 июля.
ЦСКА разгромил «Рубин» благодаря хет-трику Сигурдссона
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