А. Сигурдссон: хет-трик — хороший способ завершить предсезонную подготовку

Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результат товарищеского матча с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Ватутинки» и завершилась разгромной победой «армейцев» со счётом 4:0. В этой встрече хавбек оформил хет-трик.

«Хороший способ завершить предсезонную подготовку. Счастлив сделать хет-трик», — написал Сигурдссон в своём «инстаграме».

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в РПЛ, «Рубин» занял 11-е место.



В новом сезоне ЦСКА стартует в чемпионате России гостевым матчем с «Крыльями Советов», который состоится 14 июля. «Рубин» начнёт новый чемпионат выездной игрой с «Локомотивом». Встреча состоится 15 июля.