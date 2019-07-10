Паредес — в символической сборной Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ
КОНМЕБОЛ опубликовала состав символической сборной минувшего розыгрыша Кубка Америки.
Единственным представителем сборной Аргентины в символической сборной стал бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес. Наибольшее представительство имеет сборная Бразилии — пять футболистов.
В символическую сборную вошли: вратарь Алисон Бекер (Бразилия); защитники Дани Алвес (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу); полузащитники Леандро Паредес (Аргентина), а (Чили), Артур Рамос (Бразилия); нападающие Хамес Родригес (Колумбия), Хосе Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).
Победителем турнира стала сборная Бразилии — в финале подопечные Тите со счётом 3:1 обыграли команду Перу.
Паредес – единственный игрок Аргентины в сборной Кубка Америки по версии Opta
- 10 июля 2019
-
06:59
-
06:03
-
05:52
-
05:36
-
05:21
-
04:40
-
04:18
-
03:43
-
03:09
-
02:57
-
02:28
-
01:21
-
00:59
-
00:59
-
00:49
-
00:37
-
00:36
-
00:18
- 9 июля 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:01
-
22:55
-
22:47
-
22:37
-
22:33
-
22:29
-
22:17
-
22:12
-
21:48
Партнерский контент