Паредес — в символической сборной Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ

КОНМЕБОЛ опубликовала состав символической сборной минувшего розыгрыша Кубка Америки.

Единственным представителем сборной Аргентины в символической сборной стал бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес. Наибольшее представительство имеет сборная Бразилии — пять футболистов.

В символическую сборную вошли: вратарь Алисон Бекер (Бразилия); защитники Дани Алвес (Бразилия), Тьяго Силва (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу); полузащитники Леандро Паредес (Аргентина), а (Чили), Артур Рамос (Бразилия); нападающие Хамес Родригес (Колумбия), Хосе Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

Победителем турнира стала сборная Бразилии — в финале подопечные Тите со счётом 3:1 обыграли команду Перу.