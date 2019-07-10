Пёнтек сменил игровой номер в «Милане»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба миланцев, польский футболист, ранее игравший под 19-м номером, в следующем сезоне будет выступать в футболкен с номером 9. Отметим, в «Милане» под этим номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.

«Привет, болельщики «Милана»! Мой новый игровой номер — 9», — написал Пёнтек в своём «инстаграме».

Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» в минувшее зимнее трансферное окно. 23-летний форвард заключил с новым клубом соглашение до лета 2023 года.

В минувшем сезоне итальянской Серии А Пёнтек забил 22 гола в 37 матчах. Ещё 8 мячей форвард записал в актив в 4 встречах Кубка Италии.

«Милан», набрав 68 очков, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.