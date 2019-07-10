«ПСЖ» не хочет отпускать Траппа в «Айнтрахт»

«Пари Сен-Жермен» хочет сохранить голкипера Кевина Траппа, выступавшего в прошедшем сезоне за «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне на правах аренды. Об этом сообщил cпортивный директор немецкого клуба Фреди Бобич.
«В настоящее время Кевин недоступен», — приводит слова Бобича Sport.de.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» планирует выкупить контракт голкипера у французского клуба. В сезоне-2018/19 за команду из Франкфурта-на-Майне Трапп принял участие в 43 матчах на клубном уровне. 28-летний немецкий голкипер помог своей команде набрать 54 очка и попасть в зону Лиги Европы благодаря 7-му месту в чемпионате.
Отметим, что воспитанник «Кайзерслаутерна» выступал за «Айнтрахт» с 2012 по 2015 год. Затем вратарь перешёл в «ПСЖ». Сумма трансфера составила € 9 млн.
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