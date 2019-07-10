Леонардо: возможно, «ПСЖ» нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперёд

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо сообщил, что французский клуб не ставит перед собой цель победить в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

«Самое главное – продолжать расти, выйти на топ-уровень и остаться там. Целью «Пари Сен-Жермен» всегда была победа в Лиге чемпионов. В этом сезоне у нас другое видение. Пора немного остановиться, отдохнуть.

«ПСЖ» нуждается в спокойствии. Пришло время создать нечто по-настоящему сильное. Возможно, нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперёд. Первое изменение, которое нужно сделать, – это перестать бояться неудачи. Мы должны убрать этот страх из головы», — приводит слова Леонардо Le Parisien.

Парижане являются действующими чемпионами французской Лиги 1. В завершившейся кампании команда Томаса Тухеля финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 91 очко в 38 матчах. Для «ПСЖ» этот титул стал вторым кряду и восьмым в истории.