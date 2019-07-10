Леонардо: возможно, «ПСЖ» нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперёд

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо сообщил, что французский клуб не ставит перед собой цель победить в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
«Самое главное – продолжать расти, выйти на топ-уровень и остаться там. Целью «Пари Сен-Жермен» всегда была победа в Лиге чемпионов. В этом сезоне у нас другое видение. Пора немного остановиться, отдохнуть.
«ПСЖ» нуждается в спокойствии. Пришло время создать нечто по-настоящему сильное. Возможно, нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперёд. Первое изменение, которое нужно сделать, – это перестать бояться неудачи. Мы должны убрать этот страх из головы», — приводит слова Леонардо Le Parisien.
Парижане являются действующими чемпионами французской Лиги 1. В завершившейся кампании команда Томаса Тухеля финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 91 очко в 38 матчах. Для «ПСЖ» этот титул стал вторым кряду и восьмым в истории.
- 10 июля 2019
-
08:54
-
08:46
-
07:57
-
07:49
-
06:59
-
06:03
-
05:52
-
05:36
-
05:21
-
04:40
-
04:18
-
03:43
-
03:09
-
02:57
-
02:28
-
01:21
-
00:59
-
00:59
-
00:49
-
00:37
-
00:36
-
00:18
- 9 июля 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:01
-
22:55
-
22:47
-
22:37
-
22:33