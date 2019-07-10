Дюпин: в армии был добрым «дедушкой», у меня были только физические наказания

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, почему во время учёбы принял решение забрать документы и пойти в армию.
«Я заканчивал второй курс. В какой-то момент понял, что мне там неинтересно и я просто теряю время. Вообще не понимал, чем заниматься в жизни. Понял, что нужно сходить в армию, чтобы перезапустить себя. Забрал документы из института и сам пришёл в военкомат. Как раз тогда стал год, и я вторым призывом пошёл. Отправили под Иркутск.
Я был добрым «дедушкой». У меня были только физические наказания. Мог на разную работу отправить. Кто косячил, того я отправлял на не очень приятные работы. Кто быстрее усваивал, шёл на более лёгкую работу. В корне многого стоит лень. Устав состоит всего из нескольких страниц. Молодые приходили и не могли рассказать, что там написано. Как на это реагировать? Приходилось перевоспитывать.
Как ко мне проявляли лояльность? Могли что-нибудь вкусное принести. В чипке могли что-нибудь купить. Я для себя галочку ставил – этих людей на неприятные работы не отправлял либо вообще никуда не отправлял. Например, дембеля просили для себя спектакль «Дембельский поезд». Как будто он лежит в поезде. Проводник приносит чай, деревья за окном проносятся. Полное погружение. Это прикольно выглядит, но сам я не участвовал. Только как зритель", — цитирует Дюпина «Бизнес online».
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