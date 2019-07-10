Дюпин: в «Рубине» я очень быстро адаптировался, здесь всё отлажено

Бывший вратарь махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал переход в казанский «Рубин».
«Вариант с «Рубином» был ещё по ходу сезона, но я не хотел озвучивать. Я общался с Сергеем Козко (тренер вратарей. – Прим. «Чемпионата») напрямую. Диалог вёлся с начала мая. Я сказал, что сперва нужно отыграть сезон, а потом будем думать. Были предпосылки попасть в один из топ-клубов лиги. Во время отпуска меня просили подождать. Говорили, что возможны ещё перестановки на трансферном рынке, но я не стал ждать и позвонил агенту. Сказал, что хочу в «Рубин».
Козко мне всё объяснил, описал условия, тренировочный процесс. Очевидно, что у клуба непростые времена в сравнении с прошлыми годами, но Сергей Викторович меня заверил, что это временно. Я во многом благодаря общению с ним принял решение перейти.
Детали по контракту? Я не просил чего-то невероятного. Все пожелания передал агенту, и их быстро исполнили. Суммы не тормозили переход, всё решилось очень быстро.
Я очень быстро адаптировался. Здесь всё отлажено, все работники очень приветливые и отзывчивые. Качество базы на самом высоком уровне: от бочек со льдом до тренировочных полей. В сравнении со всеми прошлыми командами, куда я приходил, в «Рубине» период адаптации прошёл быстрее всего», — приводит слова Дюпина «Бизнес online».
В сезоне-2018/19 Российской Премьер-Лиги 31-летний уроженец Барнаула провёл за «Анжи» 30 матчей и пропустил 46 голов.
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