Д.Комбаров: в «Крыльях Советов» адаптировался быстро, можно сказать, в аэропорту

Новичок «Крыльев Советов» защитник Дмитрий Комбаров рассказал об адаптации в стане самарской команды.
«Очень рад, что подписал контракт с „Крыльями Советов“, потому что это хорошая команда, большой город. Болельщики любят футбол здесь. Знаком с некоторыми ребятами, плюс здесь живут мои друзья. Адаптировался быстро, можно сказать, в аэропорту, когда вылетали на сборы. Команда меня хорошо приняла. Первые две игры были не готовы физически, результата не было, в конце сборов уже набрали форму, уже вырисовывалась картина. Работали хорошо, мы должны показать это в сезоне», – сказал Комбаров в интервью клубному телевидению.
Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов красно-белых по этому показателю.
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