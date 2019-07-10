Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Д.Комбаров: в «Крыльях Советов» адаптировался быстро, можно сказать, в аэропорту

Д.Комбаров: в «Крыльях Советов» адаптировался быстро, можно сказать, в аэропорту
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Крыльев Советов» защитник Дмитрий Комбаров рассказал об адаптации в стане самарской команды.

«Очень рад, что подписал контракт с „Крыльями Советов“, потому что это хорошая команда, большой город. Болельщики любят футбол здесь. Знаком с некоторыми ребятами, плюс здесь живут мои друзья. Адаптировался быстро, можно сказать, в аэропорту, когда вылетали на сборы. Команда меня хорошо приняла. Первые две игры были не готовы физически, результата не было, в конце сборов уже набрали форму, уже вырисовывалась картина. Работали хорошо, мы должны показать это в сезоне», – сказал Комбаров в интервью клубному телевидению.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов красно-белых по этому показателю.

Комбаров: моя новая команда — «Крылья Советов», рад приступить к работе в ней
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент