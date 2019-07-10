В США предлагают отказаться финансировать ЧМ-2026 из-за гендерного неравенства
Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Виргиния предложил отказаться от государственного финансирования чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не будет равной.
«Неравная заработная плата американских мужских и женских футбольных команд просто недопустима. Рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала большой резонанс», — цитирует Мэнчина ESPN.
Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче команда победила Нидерланды со счётом 2:0. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
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